Checco Zalone a Sanremo 2022, ironia con Amadeus su Telelombardia. La risposta del direttore: «Non vi manderemo mai in onda»

Ironia fuori luogo. Nel video di presentazione di Checco Zalone super ospite di Sanremo 2022, Amadeus ha scherzato con il comico-attore con una serie di batutte che non sono passate inosservate. Nel video, si vede Zalone chiedere al conduttore del Festival se fosse convinto di volerlo sul palco dell’Ariston al suo fianco: «Ma tu hai finito di pagare il mutuo? Hai comprato una casa a tua figlia? No, perché dopo non lavorerai più…forse a Telelombardia…». E qui, Amadeus scoppia in una fragorosa risata. Una battuta poco gradita a Fabio Ravezzani, direttore responsabile delle news e dello sport di Telelombardia che, in un tweet, risponde: «Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile».

Spiace deludere Amadeus, ma una persona che ride così sguaiatamente su colleghi di un’altra tv noi non la manderemmo mai in onda. Questione di stile. #Sanremo2022 https://t.co/M2Rfo4BoBd — Fabio Ravezzani (@FabRavezzani) January 8, 2022

Sanremo 2022 prenderà il via il 1 febbraio 2022. A meno di un mese, il conduttore e direttore artistico rivela il primo super ospite, dopo il ricco parterre già annunciato dei big in gara.

Tanti i commenti sotto il tweet del direttore Ravezzani. Alcuni solidali con l'emittente locale: «Cari Amadeus e Checco Zalone... pensate di far ridere ma siete persone goffe e tristi. E avete perso una buona occasione per tacere. E fare bella figura» scrive un utente.

«E fattela una risata, non siete mica la Bbc» commenta un altro utente riferendosi a Ravezzani, che ribatte: «Non è questo il punto. Neanche lei credo sia Le Corbusier, ma penso le darebbe fastidio se un collega la definisse uno sfigato. Coglie?».

Un altro utente scrive: «Ma su era una gag direttore». «Se in una gag - risponde Ravezzani - dicessero che lei è stupido non se la prenderebbe? La gag ci sta, la risata sguaiata del collega no. Tutto qui. Capisce?».