Sanremo 2022, classifica: Morandi (con Jovanotti) vince la serata delle cover. Mahmood-Blanco ancora in vetta alla graduatoria generale

Gianni Morandi, con il non indifferente apporto di Jovanotti, si aggiudica la serata della cover di Sanremo 2022. Il loro medley firmato da due successi di Morandi - Occhi di ragazza e Un mondo d'amore - e due di Jovanotti - Ragazzo fortunato e Penso positivo - ha ottenuto il voto più alto. Al secondo posto la coppia formata da Mahmood e Blanco che ha interpretato uno storico successo di Gino Paoli, Il cielo in una stanza. Il terzo gradino del podio è per Elisa grazie a What a feeling dalla colonna sonora del film musicale Flashdance.

Sanremo, la classifica della serata cover

A votare il pubblico attraverso il televoto (con un peso del 34% sul risultato complessivo), la giuria della sala tampa, tv, radio e web (33%) e la Demoscopica 1000 (33%).

1) Gianni Morandi

2) Mahmood e Blanco

3) Elisa

Sanremo, la classifica generale aggiornata

La media delle percentuali complessive di voto ottenute durante la serata e quelle delle serate precedenti determina la nuova classifica generale. Mahmood e Blanco rimangono saldi in vetta.

25) Tananai 24) Ana Mena 23) Giusy Ferreri 22) Highsnob e Hu 21) Yuman 20) Le Vibrazioni 19) Rkomi 18) Giovanni Truppi 17) Iva Zanicchi 16) Ditonellapiaga e Rettore 15) Noemi 14) Aka 7even 13) Dargen D'Amico 12) Matteo Romano 11) Achille Lauro 10) Michele Bravi 9) Fabrizio Moro 8) Massimo Ranieri 7) La rappresentante di lista 6) Emma 5) Sangiovanni 4) Irama 3) Elisa 2) Gianni Morandi 1) Mahmood e Blanco.