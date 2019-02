Cortocircuito a Sanremo, Baglioni comincia con «Voglio andar via»

Mercoledì 6 Febbraio 2019, 07:30

Certo che iniziare il suo secondo Sanremo intonando con Claudio Bisio e Virginia Raffaele «voglio andar via» potrebbe confermare l'idea di un Claudio Baglioni amareggiato dalle polemiche che lo circondano, secondo qualcuno persino dimissionario. Poi, però, spietate come si usa nella terra dei cachi, le canzoni distraggono dall'amletico dilemma: apre, quasi non pervenuto, Renga, continuano D'Angelo e Cori con qualche problema di acustica, Nek cerca sostegno nell'elettronica, poi la scaletta, paradossale come la vita, affianca il rock distopico degli Zen Circus con le loro bandiere nere e il belcanto pop de Il Volo. I due co-coconduttori per ora fanno i bravi co-presentatori e poco più, la Bertè fa la Bertè con ritrovata grinta e gambe in mostra, l'Ariston fa l'Ariston tributando la standing ovation di prammatica ad Andrea Bocelli che duetta con il direttore artistico («Il mare calmo della sera») e il figlio Matteo («Fall on me»).Serata inaugurale stile «non si uccidono così anche i cavalli», maratona canora sino a notte profonda con l'alternarsi di nuovi protagonisti rap-trap-indie del suono italiano e ospiti più tranquillizzanti e melodici. Non tranquillizza, anzi mette le dita nelle ferite dell'Italia del cortocircuito tra genitori e figli «Argento vivo» di Daniele Silvestri con un piccolo grande aiuto dal suo amico Rancore, rapper vero, e non di maniera. Il monologo di Bisio sul Baglioni «rivoluzionario» è spompato e, urla la rete, pure offensivo verso i migranti, che qui per neutralizzare drammi e polemiche diventano un tormentone, come certe radio useranno «Senza farlo apposta» di Federica Carta e Shade. Il favorito Ultimo cerca di trovare la performance giusta per «I tuoi particolari», Pierfrancesco Favino torna sul luogo del delitto dopo l'exploit dell'anno scorso con i migranti secondo Koltès, divide il palco con la Raffaele ma la disputa sul musical dell'anno («Bohemian rhapsody» o «Mary Poppins»?) è noiosa come gran parte delle idee autorali messe in campo.Senza grandi scossoni, lenta, svogliata, lunga, la prima serata del sessantanovesimo Festival della canzone italiana ricorda Frizzi nel giorno del suo sessantunesimo compleanno e saluta il passaggio di una sensuale Paola Turci, di Motta, del reggatta dei BoomDaBash, prima di uno svogliato sketch musicale con il trio Baglioni-Raffaele-Bisio stile famiglia Addams e di tornare alla gara con la strana coppia Patty Pravo (in nude look) e Briga imbrigliata anche da problemi tecnici, e la ieratica proposta di Simone Cristicchi, che in «Abbi cura di me» eleva al cielo la preghiera laica e panteistica di un malato terminale (o almeno così sembra) che reclama il diritto alla vita, e all'amore, e al rispetto, sino all'ultimo minuto: piace persino al cardinal Ravasi che twitta, citandolo: «Basta mettersi al fianco invece di stare al centro». L'Uomo dalla Maglietta Fina duetta con Giorgia («Come saprei») dopo il medley tratto da «Pop heart» («Le tasche piene di sassi», «Una storia importante», «I will always love you»). Ovazione inevitabile e nella straniante altalena stilistica, nel cortocircuito generazionale scelto come chiave di lettura, dopo la Todriani riecco la gara, con Achille Lauro, che è un rapper ma rocka & rolla in «Rolls Royce».Strada facendo - ops - Virginia si scongela, Bisio no. Arisa è davvero «Una nuova Rosalba» in città, come proclama il titolo dell'album che contiene «Mi sento bene», ugola e look sembrano liftati a dovere. I Negrita non brillano, Pau va da una parte e il resto della band dall'altra, poi il terzetto di conduttori si fa raggiungere da Santamaria per il gioco dei tre Claudii e un omaggio, strameritato, alla maestria del Quartetto Cetra con saluti alla moglie e alla figlia di Tata Giacobetti presenti in platea. Ghemon coglie le sue «Rose viola» sulla strada del nu soul italico, Einar rimane con un pugno di mosche in mano, gli Ex Otago e Anna Tatangelo fanno meglio, ma non troppo, e Irama si mette all'inseguimento di Ultimo: «La ragazza con il cuore di latta» è storia di cardiopatie, violenze paterne, gospel de noantri. Enrico Nigiotti si traveste da contadino sovranista per «Nonno Hollywood», Mahmood risveglia, se possibile, vista l'ora e il ritmo lentissimo, la platea con il rap di «Soldi», poi...A notte fonda va la ronda del piacere: la prima serata è finita con la sua classifica parziale, e dopo oltre cinque ore e non si sa quante telepromozioni è la prima buona notizia.