Da Sanremo alla Costiera: il maestro Leonardo De Amicis si rilassa ad Amalfi

Vacanze in Costiera anche per Leonardo De Amicis, il maestro che dal 2020 ricopre il ruolo di direttore musicale al Festival di Sanremo che anche per la prossima edizione vedrà Amadeus nel doppio ruolo di direttore artistico e conduttore.

Il direttore d’orchestra, compositore e direttore musicale del Festival di Sanremo, senza perdere di vista gli impegni di lavoro e con un orecchio sempre al telefono, si sta concedendo un periodo di relax in questi giorni a cavallo di Ferragosto nella cittadina capofila della Divina tra mare e qualche escursione gastronomica.

APPROFONDIMENTI INTERVISTA Riccardo Cocciante premio Charlot: «Ora rinnovo Turandot per... L'EVENTO «La Santa Allegrezza» a Salerno, serata dedicata a Papa... LA DIRETTA Sanremo, la finale. Mahmood-Blanco vincono il Festival. Marco Mengoni...

E proprio l'altra mattina, ad Amalfi, Leonardo De Amicis si è lasciato deliziare dalle specialità di mare del ristorante Marina Grande elaborate dal giovane chef Francesco Sardegna. A fine serata immancabile foto ricordo dinanzi al pannello azzurro del ristorante con Gianpaolo Esposito, owner insieme al fratello Enzo, del ristorante sul mare di Amalfi.