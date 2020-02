Diletta Leotta e la foto con la maschera in sostegno di Junior Cally: «No grazie»

La polemica riguardo il testo di una vecchia canzone di Junior Cally, che si esibirà secondo la scaletta di Sanremo, durante la seconda serata del Festival, non sembra placarsi. Anche oggi, in sala stampa, nei confronti del rapper è arrivato un duro attacco da parte di Gessica Notaro nei suoi confronti. In difesa del rapper è "scesa in campo" Diletta Leotta che si è fotografata con una maschera sul volto - con scritto "No Grazie" che è appunto il titolo della canzone il cui testo è oggetto delle polemiche odierne.

Sull'account instagram di Junior Cally è infatti apparsa una foto che ritrae la conduttrice di DAZN insieme a Umberto Chiaramonte, presidente di MNcomm, con la maschera in supporto del cantante.

Ultimo aggiornamento: 18:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA