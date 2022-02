Chi è Ditonellapiaga, cantante di "Chimica" a Sanremo con Donatella Rettore: l'esordio, il legame col basket e la curiosità sul nome

Ditonellapiaga è stata una delle rivelazioni del Festival di Sanremo. Giovane, brillante, bella presenza e una voce che si fa notare. Margherita Carducci - questo il suo vero nome - si è esibita con il brano "Chimica" insieme all'immortale Donatella Rettore e ha conquistato critica e pubblico, nonostante il 16esimo posto nella classifica finale.

Chi è Ditonellapiaga

Nata a Roma il 5 febbraio 1997, è cresciuta con il basket nel sangue. Suo padre Claudio è il responsabile tecnico del settore giovanile della Virtus Roma e sua madre Costanza è la responsabile del Mini basket. Margherita, prima di seguire il richiamo della musica, è stata una cestita e ha giocato nelle giovanili della Stella Azzurra (squadra romana che ha cresciuto anche Andrea Bargnani). Poi, mentre coltivava anche la passione del canto esibendosi nei club della Capitale, ha deciso che il canto sarebbe diventato il suo lavoro. La sua carriera è cominciata ufficialmente nel 2019, grazie all'incontro con i producer romani Bbprod. Talento nel cantare, ma anche nello scrivere, Ditonellapiaga è una scrittrice eccellente, come dimostrato dai tanti brani prodotti finora di suo pugno.

Nel 2019 ha pubblicato "Parli", il suo primo singolo. L’anno dopo ha cominciato la collaborazione con Dischi Belli/BMG Italy, con cui ha prodotto la cover del brano "Per un’ora d’amore" dei Matia Bazar, inserita nella colonna sonora del film Anni da cane di Fabio Mollo. A dicembre 2020, esce il singolo "Morphina", poi tocca a "Spreco di potenziale". Il 14 gennaio 2022 ha pubblicato il suo album di debutto, Camouflage.

Perché Ditonellapiaga

La storia di come è nato il nome d'arta l'ha raccontata la cantante in un'intervista: «In realtà si tratta di una storia poco poetica, perché è sostanzialmente il nome con cui mi sono registrata su Instagram, come è successo a Sfera Ebbasta con Facebook. In un periodo nel quale cercavo in maniera spasmodica un nome d’arte ma non lo trovavo, un mio amico mi ha chiamato da lontano “Ehi, Ditonellapiaga”, riferendosi al mio nome su Instagram. E da lì, ho deciso di adottarlo».

É fidanzata?

Ditonellapiaga è molto riservata sulla sua vita privata. Per questo non è molto chiaro se sia impegnata in una relazione d’amore oppure no. Non si sa se attualmente Ditonellapiaga abbia una persona al suo fianco o se magari attualmente sia iniziando a conoscere qualcuno. Potrebbe anche essere single e forse è proprio per questo motivo che non ci sono troppi gossip al riguardo.