Domenica in, Giorgia si confessa dopo Sanremo: «Ho avuto molta pressione addosso, soprattutto da me stessa»

Chiuso Sanremo 2023, torna l’appuntamento con la maratona canora di Domenica in che, unico programma della televisione italiana, ha il privilegio di andare in onda direttamente dal teatro Ariston e dal palcoscenico che è stato lo scenario fino a poche ore prima del Festival della canzone italiana.

Solo qualche ora prima infatti Amadeus e Gianni Morandi avranno incoronato il vincitore o la vincitrice della più celebre kermesse canora italiana e Mara Venier, direttore artistico e padrona di casa di Domenica in, avrà il compito di traghettare il pubblico televisivo dal fantastico Carnevale catodico-musicale tricolore, alla vita di tutti i giorni che, inesorabilmente, tornerà a bussare alle porte di tutti da lunedì 13 febbraio 2023 (con una piccola appendice lunedì sera con la diretta dei Soliti ignoti che ospiterà il cantante o la cantante vincitrice di Sanremo 2023).

Il menu quindi della puntata numero ventidue di questa stagione di Domenica in è presto detto. Saranno infatti presenti tutti i 28 partecipanti a Sanremo 2023 che oltre ad essere presentati e intervistati da Mara Venier, si sottoporranno alle domande dei giornalisti e degli opinionisti presenti sul palco del teatro Ariston di Sanremo. Fra di loro è confermata la presenza di due grandi amici di Domenica in e di zia Mara, ovvero il conduttore e condottiero di Vita in diretta Alberto Matano e il buon Pino Strabioli, fra i più esperti della storia del Festival di Sanremo.

Il Sanremo di Giorgia



Parole dette male è il brano di Giorgia, cantano anche oggi sul palco dell'Ariston. Poi la cantante svela a Mara: «Sono passati quasi tret'anni dal mio esordio a Sanremo. L'esperienza conta, anche la respoansabilità verso il pubblico. Questa esperienza mi ha nutrito di cose positive e mi sono anche divertita. Alberto Matano chiede all'artista sul piazzamento al primo posto come concorrente donna: «Lo dirò a mio figlio come premio di consolazione. Ho avuto molta pressione addosso, soprattutto da me stessa. E' stato difficile scegliere una canzone: amo il cambiamento. La prima sera ero molto agitata. Amadeus è come Pippo Baudo: ti fanno sentire la loro vicinanza». Poi la cantante ha esguti la sua «Come saprei»