FantaSanremo: Dargen e Yuman spericolati sul palco ma vince (a sorpresa) Emma

Dopo il trionfo di Aka7even nella seconda serata del 72esimo Festival di Sanremo, la terza serata vede, inaspettatamente, Emma Marrone regina indiscussa del FantaSanremo. Seguono gli spericolati Yuman e Dargen D'Amico.

Il primo ha totalizzato 105 punti con gli esercizi a corpo libero - riuscendo a coinvolgere tra l'altro anche Amadeus - e con i saluti a zia Mara. Anche Dargen saluta Venier e lo fa cambiando le parole della sua canzone: «Ciao zio Pino!» diventa «Ciao zia Mara!», a cui si sommano i punti per essere sceso in platea e per aver acceso un accendino durante l'esibizione. Il milanese totalizza 85 punti.

È però Emma a sbaragliare la concorrenza. La cantante fa 50 punti in un colpo solo perché inseguita da una volante dei carabinieri dopo il Festival, raccogliendo, assieme ai ringraziamenti e al “cinque” con Amadeus, un totale di 125 punti.