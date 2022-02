FantaSanremo, ecco chi ha totalizzato più punti nella prima serata: Michele Bravi sbanca con 110 punti

Il Festival è iniziato e con lui anche il FantaSanremo, il gioco che fa il verso al Fantacalcio ma che si paga in «Baudi». 100 Baudi per formare una squadra da cinque componenti, capitano compreso, e cercare di totalizzare il maggior numero di punti possibili. Fondamentale selezionare le persone giuste e avere una squadra equilibrata per scalare la classifica e tentare la vittoria. Tutto vale bonus, dai tatuaggi ai ringraziamenti fino al modo di vestirsi.

Nella prima serata andata in onda ieri, trionfa Michele Bravi con 110 punti. 20 punti per l'outift monocromo e per la fantasia floreale, altri 15 per i ringraziamenti al pubblico e all'orchestra, 75 per aver detto sul palco «FantaSanremo» e «Papalina». Volano anche Achille Lauro con 75 punti - 20 punti solo per i capezzoli in vista - e Gianni Morandi con 40 - 15 per aver dato il cinque ad Amadeus.

La maglietta trasparente di Blanco non fa punti e Dargen D'Amico chiude in negativo, con un 5 punti malus per gli occhiali da sole sul palco.