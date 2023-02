Fedez attacca Anna Oxa: «È stata maleducata, ha esagerato». Ecco cosa è successo

Fedez chiama in diretta Instagram Chiara Ferragni. Dopo averle fatto i complimenti per quanto fosse stata brava al Festival di Sanremo, il rapper volevo rivelare altro ma l'imprenditrice digitale ha detto di evitare e poco dopo ha chiuso la live. Fedez a quel punto è rimato solo finchè non ha proseguito la chiacchierata con la pagina Trash Italiano e ha parlato di Anna Oxa.



Cosa è successo



Poco dopo l’esibizione Fedez ha realizzato una diretta con Trash Italiano. Tra una chiacchiera e un’altra il rapper ha svelato un retroscena che, stando al suo racconto, si sarebbe verificato nel corso della giornata di prove, per l’appunto. Il cantante ha raccontato che Anna Oxa avrebbe saltato il proprio turno di attesa, superando dunque tutti gli altri artisti.





«C'era una sceletta di artisti che dovevano fare le prove. Lei è arrivata e ha saltato la scaletta: stavamo aspettando il nostro turno, ed eravamo in tanti. Lei è arrivata ed è passata davanti a tutti. E' stata molto maleducata, volevo dirglielo ma l'ho vista e ho lasciato perdere. Domani lo sapra?». Queste le parole di Fedez che per sua stessa ammissione era visibilmente «onestamente brillo».

FEDEZ IN DIRETTA DICE CHE ANNA OXA ALLE PROVE È STATA MALEDUCATA PERCHÉ HA SUPERATO TUTTI SU VOLA CON L'ENNESIMO DRAMA #Sanremo2023pic.twitter.com/Fa60gRT7ji — ¥le 💐 | sanremo era (@yleniaindenial1) February 10, 2023

A seguire Fedez ci ha tenuto a precisare ancora: «Puoi essere David Bowie , puoi essere chi c***o vuoi. Chi sei per scavalcare il posto agli altri che sono lì a lavorare tanto quanto te. Mia moglie mi ha detto che non devo dire così. È una grande artista e la rispetto, però ci sono dei comportamenti…».