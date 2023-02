Fedez e il bacio a Rosa Chemical, la foto (del passato) tra i due prima di Sanremo

Tra Fedez e Rosa Chemical il bacio è scattato ben prima di Sanremo. A confermarlo è Deianira Marzano che riporta una vecchia foto in cui i due cantanti si baciano, in tempi non sospetti e decisamente lontani dal palco dell'Ariston. Il bacio tra i due ha creato un gran frastuono, ma più che a livello mediatico, tra le 4 mura domestiche dei Ferragnez.

Il bacio della discordia

Dopo quel bacio infatti Chiara e Federico avrebbero litigato, e anche di brutto, visto che il rapper, dopo quell' "affronto" è sparito per giorni dai social facendo ritorno ma tenendosi, come si suol dire, vago. Tra Fedez e Rosa Chemical pare ci sia un rapporto amichevole da anni, visto che in passato i due si sono scambiati già un altro bacio, per questo non tutti riescono a capire il motivo di tanto fragore per un gesto che non solo non sembra essere così peccaminoso, ma che è anche avveuto in passato.

Le ipotesi

Sul web ci si continua a interrogare cosa possa aver causato tanto scompiglio in casa Ferragnez. I più attenti hanno parlato anche di un bacio concordato, cosa che avrebbe alimentato lo show e di una discussione familiare inesistente o addirittura finta. Ci sono poi lingue più taglienti che hanno insinuato che a scatenare la gelosia di Chiara non sia stato il corpo violato del marito, ma il suo essere finita in seconda fila in scena.