Chiara Ferragni e Fedez, litigio dopo il bacio con Rosa Chemical? Il video inedito dall'Ariston: «Lei è furiosa»

Il bacio fra Fedez e Rosa Chemical è già uno dei momenti più iconici della storia recente del Festival di Sanremo. Ma cosa ne pensa Chiara Ferragni? In diretta, sul palco dell'Ariston, l'imprenditrice digitale ci ha scherzato su: «Ora ho guadagnato un bonus limone». Ma gli occhi indiscreti dei social hanno pizzicato la coppia in un momento di tensione. O, almeno, così sembrerebbe.

Rosa Chemical e il bacio (con la lingua) a Fedez: «Mi è preso l'amore all'improvviso»

Chiara Ferragni e Fedez hanno litigato?

In un video diffuso sui social, girato da uno spettatore in sala, si vede Fedez salire sul palco durante una pausa pubblicitaria. Il rapper, dirigendosi verso la Ferragni, allarga le braccia mentre lei indietreggia. I due sembrano sorridere, ma poi lei lo invita a seguirlo dietro le quinte. Cosa sia accaduto alle spalle del palco dell'Ariston non è noto, ma i social non hanno dubbi: «Chiara gli ha fatto una bella ramanzina», scrive un utente su Twitter.

La ricostruzione

«Non lo dà a vedere, ma è furiosa», twitta un altro. E così altre centinaia di tweet. Finita qui? Neanche per sogno. In molti hanno notato che Fedez, inquadrato poco prima dell'esibizione di Ornella Vanoni, aveva gli occhi lucidi. Al momento si tratta solo di ricostruzioni, non c'è niente di ufficiale, ma certe emozioni sono difficili da nascondere. Soprattutto quando hai puntati addosso gli occhi di mezza Italia.