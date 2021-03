Fedez risponde alla polemica sul televoto: «Chiara Ferragni è mia moglie, cosa vi aspettavate?»

«La polemica sull'endorsement di Chiara con la mobilitazione dei suoi follower? Cosa potevate aspettarmi da mia moglie?». Fedez taglia corto sulle bordate ricevute sui social per la mobilitazione della moglie a favore suo e di Francesca Michielin. «Mi hanno sempre insegnato che una moglie sostiene un marito e viceversa - ha aggiunto Fedez, arrivato secondo al festival di Sanremo -, posso solo dire di essere fortunato. È una polemica sterile, anche perché la canzone è stata prima dappertutto, senza di Chiara: c'è un riscontro oggettivo ». E poi, sottolinea ancora, «ci sono altri scatti al televoto: come Madame, che ha scalato qualcosa come dieci posizioni».

«Ringrazio Damiano (dei Maneskin n.d.r) per aver sottolineato che la polemica è abbastanza sterile», ha poi aggiunto Fedez riferendosi alle parole spese dal cantante della band vincitrice, che poco prima aveva proprio sottolineato quanto fosse inevitabile il sostegno da parte della moglie.

