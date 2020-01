Sanremo 2020, Francesca Sofia Novello: «Chi ha vinto il Festival l'anno scorso? Mohamed». Su Instagram spiega la gaffe su Mahmood. «Sono dotata di un cervello pensante», dice la modella, fidanzata di Valentino Rossi, una delle primedonne che affiancheranno Amadeus a Sanremo, in questi giorni è finita sotto i riflettori per le frasi che il conduttore le ha dedicato in conferenza stampa. Parole che, da alcuni, sono state giudicate sessiste. Novello prende la parola su Instagram, in una serie di stories, per tornare sulla gaffe commessa rispondendo ad una domanda a margine della conferenza.

«Chi ha vinto il Festival l'anno scorso? Mohamed», ha detto la modella, 'detronizzando' Mahmood. «Mi hanno preso alla sprovvista, mi hanno chiesto chi avesse vinto l'anno scorso... Avrei potuto fare molto peggio... La conferenza stampa è stato uno dei momenti di maggiore ansia nella mia vita, non sono abituata a fare interviste o rispondere ai giornalisti. Quando mi hanno fatto la domanda avevo la pelle d'oca», dice la modella.

«Chissà se esiste al mondo un cantante che si chiama Mohamed. Non penso che sbagliare il nome di un cantante sia sinonimo di ignoranza e stupidità. Sono dotata un cervello pensante e ne vado fiera, la prendo sul ridere. La risposta è stata dettata dall'ansia del momento. Sapevo chi era il vincitore dell'anno scorso, gli chiedo scusa», prosegue.