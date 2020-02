Sanremo 2020, Fiorello intona «Siamo donne» a Radio Rock: «Basta con queste polemiche sessiste»

Fiorello canta "Siamo donne" a Radio Rock 106.6. L'emittente è volata a Sanremo alla vigilia della 70esima edizione del Festival della Canzone Italiana e l'inviato Dejan Cetnikovic ha testato il karaoke proprio con lo showman diventato famoso con questa forma di spettacolo. Fiorello, che sta accompagnando Amadeus in quest'avventura, ha intonato un brano dedicato al sesso femminile. Un successo di Sabrina Salerno, che sarà sul palco dell'Ariston in queste sere, ma anche un ulteriore tentativo di smorzare le polemiche sessiste.

La performance diventa un siparietto del Rosario nazionale, che da siciliano ribattezza la cantante celebre negli Anni Ottanta "Sabrina Palermo" e canta alle donne, con un riferimento alle dichiarazioni di Amadeus. Il conduttore della kermesse era infatti stato accusato di sessismo per alcune frasi rilasciate durante la conferenza stampa di presentazione del cast. Fiorello ha quindi concluso: «Ragazzi basta con tutte queste polemiche sessiste su Amadeus», rinominato “Amazon” dall’inviato di Radio Rock.

Il 'mattatore' sarà a Sanremo tutte le sere, come annunciato da Amadeus in diretta a "Domenica In". «Ha la stanza accanto alla mia e si sta gustando l'atmosfera», ha dichiarato ieri il conduttore. E proprio questa vicinanza delle camere ha permesso a Fiorello di svegliare all'alba Amadeus questa mattina. Il video in pigiama è finito sui social.

Ultimo aggiornamento: 12:07

© RIPRODUZIONE RISERVATA