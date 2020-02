Sanremo 2020, il manager dei Ricchi e Poveri: «Ecco come Angela e Marina hanno fatto pace»

A due giorni dall'inizio del Festival di Sanremo 2020, Amadeus svela il retroscena sulla reunion de I Ricchi e Poveri all'Ariston. In collegamento con Domenica In racconta di averne parlato con il manager del gruppo, Danilo Mancuso, a dicembre dopo Sanremo Giovani. E poi al telefono interviene lo stesso agente. Mara Venier parla di «un colpaccio» e chiede come abbia fatto a far riappacificare Angela Brambati e Marina Occhiena.

«È partito tutto un anno fa - spiega Mancuso - il sogno è diventato realtà, ci sono riuscito con pazienza e delicatezza perché il caso andava affrontato in questo modo. Non volevo che sembrasse un'operazione commerciale, ma nobile perché i Ricchi e Poveri rappresentano una storia musicale e di sentimenti. Così volevo che fosse questa reunion. Loro rano un po' increduli, volevano capire quale potesse essere il mio obiettivo. Poi hanno accolto con piacere tutto il progetto. I dettagli saranno resi noti in conferenza stampa mercoledì».

Poi rassicura che i quattro non saranno insieme solo a Sanremo: «Non sarà un episodio singolo, a 50 anni dal loro primo Festival e a 50 anni da "La Prima Cosa Bella" volevo che iniziasse tutto a Sanremo». Il quartetto si trasformò in trio nel 1981, dopo che fu resa nota la relazione tra la Occhiena e il marito di Angela.

«Sono felice, non vedo l'ora che arrivi martedì», aggiunge Amadeus, che rassicura anche sul suo orzaiolo: «È passato». E poi su Fiorello annuncia: «Ci sarà tutte le sere. Ha la camera di fronte alla mia e si sta godendo l'atmosfera. Non so niente di cosa farà. Da 35 anni ci vogliamo veramente bene». «Sono un po' emozionata per te, io faccio il tifo per te, te lo meriti perché sei un grande professionista e sei una persona per bene, che non è sempre facile in questo ambiente», le parole di Mara Venier, anche lei a Sanremo le prossime sere.

Ultimo aggiornamento: 17:37

