Sanremo con Mara Venier sul palco, tra gli ospiti le fidanzate di Valentino Rossi e Cristiano Ronaldo

Capitan Amadeus chiama a bordo anche Mara Venier: per la signora della domenica di Rai1 si prepara un 'passaggiò sul palco dell'Ariston al Festival di Sanremo (4-8 febbraio). Sarebbe questa la «sorpresa» evocata oggi dallo stesso conduttore e direttore artistico in un videomessaggio di saluto a Domenica in, al quale Venier ha risposto laconicamente: «Non so nulla, non dico nulla». In ogni caso la conduttrice, da domani anche al timone di Chiamate Mara 3131 su Radio2, è attesa a Sanremo per condurre la tradizionale puntata di Domenica in che chiude la settimana del festival ospitando i cantanti in gara.

A due giorni dalla conferenza stampa ufficiale di Sanremo, in programma il 14 gennaio al Teatro del Casinò, il toto-ospiti coinvolge anche il grande palco che sarà allestito all'esterno dell'Ariston, per un festival 'allargatò a tutta la città: come anticipa SanremoNews, Zucchero, Mika e Ultimo dovrebbero esibirsi in piazza Colombo, salvo poi fare una puntatina sul palco 'ufficialè di Sanremo 70. Sorte analoga anche per Salmo, già dato ufficialmente tra gli ospiti della prossima edizione. Confermati Fiorello, Roberto Benigni, Tiziano Ferro, Christian De Sica con gli altri attori del cast del film di Fausto Brizzi La mia banda suona il pop (Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Donatella Finocchiaro e Paolo Rossi), all'Ariston ci saranno anche Al Bano e Romina e con ogni probabilità Massimo Ranieri e Fabio Rovazzi.



Nel mosaico di voci femminili, fil rouge del festival, 'sbloccatà la presenza di Rula Jebreal, entrerebbe anche Sabrina Salerno, mentre sono date per certe Antonella Clerici, Diletta Leotta, Emma D'Aquino, Laura Chimenti e ancora Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi, e Georgina Rodriguez, compagna di Cristiano Ronaldo. L'ospite internazionale finora confermato è Lewis Capaldi.

