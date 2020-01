Sanremo 2020, Fiorello e Gabriele Muccino al lavoro per la grande sorpresa del Festival

Il festival di Sanremo si avvicina e non mancheranno le sorprese. L'ultima, sarà la probabile partecipazione sia di Fiorello, sia di Gabriele Muccino, che oggi in una videostory su Instagram, sul profilo del regista de L'ultimo bacio, hanno detto di essere pronti ad una sorpresa, ma non hanno anticipato nulla al riguardo.

«Siamo pronti per Sanremo, non vi possiamo dire cosa ma stiamo facendo qualcosa di importantissimo - le parole di Fiorello - Una cosa pazzesca, abbiamo anche il green». «Dentro al green ci mettiamo ciò che vogliamo», ribatte invece Muccino. «Ciao Amadeus, stiamo lavorando per te».

La partecipazione di Muccino sul teatro dell'Ariston è legata all'uscita del suo nuovo film, Gli anni più belli, che sarà nelle sale dal 13 febbraio: anche il cast del film, tra cui Pierfrancesco Favino, Claudio Santamaria, Kim Rossi Stuart e Micaela Ramazzotti, potrebbe essere presente al Festival. Ma, come ha detto Fiorello, tutto è ancora top secret.

