Mahmood volto nuovo dell'Italia: «Vinco con il mio Marocco pop»

Lunedì 11 Febbraio 2019, 07:00

Mamma di Orosei, Sardegna, e papà egiziano a cui è dedicato lo sfogo di «Soldi», la canzone regina del Sanremo 2019, amara, hip hop ma non troppo, trap ma con parsimonia, sicuramente elettronica, sostenuta da quel batter delle mani (clap) al tempo dei violini che ci accompagnerà a lungo. (Alessandro) Mahmood vorrebbe e dovrebbe godersi la vittoria ma le polemiche incombono su di lui.«Non credevo possibile questo risultato, non ho mai la percezione di quello che succede nella mia carriera, anche se mi ero accorto persino io che mi girava bene, che stava succedendo qualcosa. Ho iniziato a studiare musica a 12 anni, prima corsi di chitarra, poi di canto, quindi di pianoforte. A 19 anni le prime canzoni da autore».«Era l'anno degli Stadio e, tra le Nuove Proposte, di Gabbani. Io mi piazzai quarto. A quel punto qualcuno ha iniziato a credere davvero in me e io ho cercato spazio scrivendo per altri: Elodie (Nero Bali), Michele Bravi, Guè Pequeno e Marco Mengoni (Hola, ma non solo)».«È una storia che ho vissuto, ma come moltre altre persone, c'è il mio modo di parlare: dire Beve champagne sotto il Ramadan è come dire predica bene e razzola male. E i soldi del titolo sono uno dei contenuti del pezzo, che parla di famiglia, di come il denaro possa cambiare i rapporti al suo interno».