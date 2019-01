Anteprima Sanremo, l'amore al tempo del rancore

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO: Accesso illimitato agli articoli

Sabato 19 Gennaio 2019, 10:30 - Ultimo aggiornamento: 19-01-2019 11:24

Inviato a MilanoIncassata la solidarietà di Fiorello («Ci si indigni per chi ruba, non per i compensi dei conduttori di Sanremo»), Baglioni presenta i suoi «gioielli», le 24 canzoni del suo secondo Festival: «Abbiamo cercato di rappresentare la varietà dell'attuale panorama canoro italiano esaltandone la bellezza, la varietà, la sincerità, la vitalità, a volte anche la bizzarria. Ma attenzione, il pop è musica di fanteria, poco nobile ma democratica, e, soprattutto di questi tempi, sempre in movimento, con il destino di essere contemporanea, di negarsi a musei e conservatori».Il Sanremo 2019 cambia davvero le carte in tavola anche se, al primo ascolto in una sala Rai milanese di corso Sempione, non sempre il cast rinnovato - e finalmente rappresentativo delle anime del suono made in Italy - corrisponde a un canzoniere rinnovato. Perché se ha avuto coraggio Clauditel a presentare al pubblico di Raiuno Ghemon e Shade, Achille Lauro (il trapper, non il comandante) e Livio Cori, gli Zen Circus e Motta, non sempre è stato ricompensato con egual coraggio dai 24 in gara dal 5 al 9 febbraio. I giovanotti del contingente rap&indie osano poco e gran parte dei big, comprese le prime donne Pravo e Bertè, compresi gli ex vincitori Renga e Cristicchi, pure. «Sono canzoni del dubbio, più che della certezza, dove si parla di migranti come di altri problemi dei nostri tempi. E di assenza: del padre, dell'amore, di figure di riferimento, di pensatori controcorrente», argomenta il dirottatore artistico che cerca di non finire stritolato nella polemica contro Salvini e la direttrice di Raiuno De Santis.