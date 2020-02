Fiorello, scherzo in diretta ad Amadeus a 'I soliti ignoti': «Sanremo si chiude stasera»

​Fiorello-De Filippi, irruzione a sorpresa condita da scherzetto in diretta ad Amadeus a 'I soliti igniti': «Sanremo si chiude stasera». Fiorello ha fatto un'incursione a sorpresa da Amadeus nella trasmissione 'I Soliti Ignoti', stasera in onda in diretta dal Teatro Delle Vittorie di Roma, dopo il Tg1 delle 20. «Buonasera, buonasera. Sono la solita ignota. Al numero 6 abbiamo un rapinatore. Non potevo non venire, perché il cerchio si chiuderà stasera. Basta con questa cosa dell'amicizia. Non ci rivedremo mai più in tv, perché io per te ho fatto cose… Ho messo la parrucca della De Filippi, mi sono vestito da prete, da coniglio, ho rincorso Morgan che rincorreva Bugo che rincorreva Morgan», ha detto ​Fiorello prima di dare lettura dei mestieri in 'gara' questa sera.

Prima di entrare in studio, Fiorello ha raccontato in diretta su Instagram la preparazione dell'incursione, con l'ormai famosa parrucca alla Maria De Filippi. D'accordo con il manager di Amadeus, Lucio Presta, Fiorello si è appostato dietro le quinte: «Facciamo uno scherzo in diretta ad Amadeus, Sanremo si chiude stasera. Amadeus non sa niente, non dite niente», ha detto Fiorello rivolto via social al pubblico seduto in studio che si era accorto della diretta guardando gli smartphone durante la pubblicità. Nella puntata Amadeus ha ospitato anche il vincitore di Sanremo 2020, Diodato, che ha cantato il brano che lo ha portato al trionfo, 'Fai Rumore'.

La maestra Oliviero

