Fiorello, niente Sanremo-bis per lui: «Le cose belle non vanno ripetute»

Fiorello esclude un Sanremo bis nel 2021: «Un'esperienza bellissima che non ripeterò l'anno prossimo. Questo è proprio sicuro». Rientrato a Roma, durante un video con i suoi amici del bar sotto casa, pubblicato sulle sue storie Instagram, lo showman ha detto: «Per come la vedo io, per quanto mi riguarda, le cose belle non vanno ripetute. È stata una cosa bellissima. Io non pensavo potesse riuscire così. Che potresti fare di più l'anno prossimo? Solo peggiorare. Più di quello che abbiamo fatto, più di inseguire Morgan che inseguiva Bugo....».

Poi ha ammesso: «Mi è piaciuto talmente tanto che io tornerei ma le cose non sono mai uguali e i secondi festival vengono sempre peggio. Lo dice la storia. Tranne Carlo Conti....». «Io - ha ribadito - lascio il passo ad altri. Ora Amadeus sta decidendo lui se fare l'Amadeus bis. Ma sappia che non mi può chiamare. Amadeus - ha aggiunto come rivolgendosi direttamente all'amico conduttore - poi non mi puoi venire a dire: 'sai, sei mio amico, vieni con me'», ha ironizzato Fiorello. «Non gliela posso fà, c'ho un'età», ha aggiunto scherzando sui 60 anni che compirà a maggio.

