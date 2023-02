Sanremo, una maglia del Napoli per Amadeus: «Fa freddo a meno tredici?»

Invitato da Amadeus sul palco del Festival di Sanremo Francesco Arca che ha presentato la fiction «Resta con me».

La fiction è ambientata a Napoli. Francesco Arca è il Vicequestore Alessandro Scudieri, che si ritrova a dover cambiare vita per riconquistare i suoi affetti. «Ispettore determinato ma che non nasconde le sue fragilità. Il genere è poliziesco ma i sentimenti hanno un ruolo fondamentale».



Il piccolo Mario Di Leva, il co-protagonista della serie, ha regalato ad Amadeus una maglia del Napoli calcio che dice: «Io tifo Inter e siamo gli unici che vi hanno battuto», il piccolo Mario ha replicato così: «Ma fa freddo a -13?». Il piccolo attore ha dichiarato di giocare a calcio e di essere un terzino destro. Amadeus chiede: «Oscar o Champion's League?», Di Leva risponde: «Non posso parlare, devo chiedere ad Aurelio De laurentiis, il presidente della Ssc Napoli»



Chi è Francesco Arca

Francesco Arca nasce nel 1979 a Siena, è un attore, modello e personaggio televisivo italiano, diventato famoso al grande pubblico in seguito alla sua partecipazione prima al reality show Volere o Volare, e in seguito a Uomini e Donne. Il suo volto è possibile ricordarlo in fiction di successo come Incantesimo, Don Matteo e Le tre rose di Eva e anche Allacciate le cinture di Ferzan Özpetek e in tante altre produzioni.. Il suo profilo Instagram vanta oltre 570mila follower e ogni sua foto raccoglie migliaia di like. A 15 anni perde papà Silvano – di professione paracadutista – in un incidente sul lavoro e da allora stringe un rapporto ancora più forte con la mamma.