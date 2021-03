Gaia, abito blu e scollatura vertiginosa all'Ariston con l'inquadratura hot: «Si è visto tutto...»

Gaia supersexy in abito blu all'Ariston. Ma i fan notano il dettaglio: «Si è visto tutto...». Su Rai 1, la terza serata di Sanremo 2021 dedicata ai duetti e alla canzone d'autore. Pochi minuti fa, si è esibita sul palco dell'Ariston la vincitrice di Amici.

Gaia, in coppia con la cantante Lous and the Yakuza, ha incantato i telespettatori con un'interpretazione intensa del brano “Mi sono innamorato di te” di Luigi Tenco. Le due interpreti cantano guardandosi negli occhi e la performance è da pelle d'oca. Immediati i commenti di plauso su Twitter: «Il duetto più bello, emozionante». E ancora: «Da brividi».

APPROFONDIMENTI DIAMO I VOTI Sanremo 2021, pagelle look terza serata: Fedez-Michielin che paura... OMAGGIO Sanremo 2021, i social: il casquè di Fedez tra le braccia di... MA CHE DICI? Sanremo 2021, Fiorello e la battutaccia a Vittoria Ceretti:...

Ma gli utenti commenato anche un altro aspetto. Il vestito azzurro, con profonda scollatura, di Gaia non passa insosserato. E c'è chi nota un particolare: «Non ha il reggiseno, si vedono i capezzoli». E ancora: «Supersexy, si vede tutto». In ogni caso, la performance è apprezzata.

© RIPRODUZIONE RISERVATA