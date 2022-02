Gianluca Grignani a Sanremo 2022, le gaffe che fanno preoccupare Irama

Attesissimo l'arrivo di Gianluca Grignani in questa quarta serata di Sanremo 2022, durante la quale duetterà con Irama in "La mia storia tra le dita". In molti si interrogano sulla performance del cantante chiamato a Duettare da Irama, anche visti alcuni precedenti. Difficile dimenticare l'episodio del Capodanno del 2016 quando in diretta televisiva su Canale5 con Gigi D'Alessio Grigani si presentò in condizioni evidentemete alterate.

Visibilmente provato da una bottiglia di Vodka, il cantante, allo scoccare della mezzanotte, è apparso visibilmente ubriaco, tanto da mettere in imbarazzo il conduttore.

Ospite di Amici, sempre nel 2016, Grignani diede vita ad una performance assai deludente: durante l'esibizione con una delle concorrenti inanello una serie di stonature che provocarono un'ondata di reazioni social. Qualche mese dopo, fece il giro dei social un video di un suo concerto dove il cantante, furibondo, abbandonava il palco.