Giovanni Truppi è il figlio di Zero Calcare: il web esplode con meme e tweet

Il web impazza per il paragone fra il cantante in gara a Sanremo 2022 Giovanni Truppi e Zero Calcare. «E' vestito da Zero Calcare, è un trucco per vincere» scrivono su Twitter. «Raga ma Truppi pare troppo Zero Calcare». E ancora: «Ma Truppi è il figlio di Zero Calcare».

Artista romano, Zero Calcare è lo pseudonimo di Michele Rech, fa da anni fumetti d'autore. E adesso dalle strisce e dai libri è passato alla serie d'animazione "Strappare lungo i bordi" trasmessa in streaming sulla piattaforma Netflix con enorme successo.