Happy Sanremo, Ema Stokholma e Gemelli di Guidonia: squadra che vince non si cambia

Con 100 ore di programmazione specifica e 80 ore live da Sanremo Radio2 si presenta al Festival con un biglietto da visita del tutto speciale. Ciliegina sulla torta l'accoppiata Ema Stokholma-Gemelli di Guidonia che tanto bene hanno fatto a Happy Family. «È il mio ottavo Festival, dal 2016, e devo dire che questo Sanremo mi piace assai perché è logico e in linea con l'evoluzione dei cantanti - dichiara Ema Stokholma - I Gemelli di Guidonia? Mi trovo talmente bene con loro che sono contenta di prolungare Happy Family, il programma che mi ha molto divertito, poi sarò al tavolo di Alberto Matano alla Vita in diretta e alla sera con Gino Castaldo accogliamo i cantanti appena dopo essersi esibiti. L'amore? Beh, continua anche dopo 'Ballando', è una cosa seria. Chi vince a sSanremo? Non posso sbilanciarmi ma sono però pronta a tutto, ho sentito le canzoni, tante mi piacciono quindi dipende delle esibizioni e mi aspetto sorprese».



Ben contenti della loro apparizione a Sanremo anche i Gemelli di Guidonia che confessano il loro entusiasmo: «È il nostro terzo Festival di fila, dopo L'Altro Festival con Nicola Savino e quello sulla nave con il nostro show 'Tre per 2'. Saremo sul Suzuky Stage in piazza Colombo dove si esibiranno tanti artisti, Achille Lauro, Nek e Renga tra gli altri. Cosa faremo? Le nostre incursioni, piccoli momenti di show. Mentre dalle 12 alle 13.30 ci divertiremo con Happy Sanremo dal Glass box a pochi metri dall'Ariston. Saremo con Ema Stokholma: squadra che vince non si cambia».