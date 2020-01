L’Italia in Vetrina: il Parco del Vesuvio e il Cilento in mostra a Casa Sanremo

Casa Sanremo, in partnership con Rai e Rai Pubblicità, apre le sue porte all’Italia e mette in vetrina le eccellenze culturali, patrimoniali, artistiche e turistiche dei territori, attraverso un gustoso percorso enogastronomico. Dal 3 all’8 febbraio, con “L’Italia in Vetrina”, ogni giorno sarà protagonista una regione: dal mattino, con i racconti legati al luogo nel teatro Ivan Graziani, moderati da Cataldo Calabretta, fino al pranzo e alla cena, con il menu composto dai prodotti tipici e dalle eccellenze selezionate da “Dispensa italiana” e Fofò Ferriere, padrone di casa dell’esclusivo Roof Restaurant di Casa Sanremo. Un menu che, ai sapori tipici dei territori protagonisti, unisce pietanze vegetariane, vegane e gluten free, seguendo i perfetti canoni dell’accoglienza e dell’ospitalità.



I territori protagonisti di “L’Italia in Vetrina” a Casa Sanremo 2020: Campania, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Calabria, Parco del Pollino e San Severino Lucano, Abruzzo, Parco del Vesuvio, Terre del Bussento, Parco del Cilento e del Vallo di Diano. © RIPRODUZIONE RISERVATA