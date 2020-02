Junior Cally in braccio alla mamma pronto per il palco di Sanremo 2020: «Il giorno più importante della mia vita»

La maschera è ormai calata. Junior Cally è pronto all'esordio sul palco del Festival di Sanremo 2020 e il mistero dietro al suo volto si apre all'infanzia, al percorso che lo ha portato nel teatro più prestigioso della musica italiana. In braccio alla mamma, da bambino. Con il fratello Daniele e con il papà. «È arrivato il giorno. Sicuramente uno dei più importanti della mia vita», scrive su Instagram condividendo le immagini di una vita.



Leggi anche > Seconda serata Sanremo 2020, la diretta

Leggi anche > Sanremo 2020, Junior Cally: «Salvini? Renzi? M5s? No, grazie. Sardine tutta la vita»

«Finalmente, oggi, dopo tante parole arriva la musica - aggiunge in attesa di esibirsi con la sua "No Grazie" - Penso a mia madre che sa quanto ho sudato per arrivare fin qui. Penso a mio fratello per avermi aiutato sin dall’inizio. E penso a papà: è arrivato il momento di farti smettere di lavorare ❤ Ci vediamo stasera su @rai1 sul palco dell’Ariston».

Ultimo aggiornamento: 22:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA