Live Non è la D'Urso, Morgan lancia un appello a Bugo: «Torniamo a suonare insieme»

Non è la D'Urso, Morgan lancia un appello a Bugo: «Torniamo a suonare insieme, ma...». Lo scontro tra Morgan e Bugo durante il Festival di Sanremo, ha catalizzato l'attenzione di media e social, e questa sera Morgan ha fatto un passo verso il suo ex amico.

A Sanremo durante la serata delle Cover Bugo si prende la scena contando... male... la canzone di Sergio Endrigo, da qui nasce la litigata storica che è diventata ormai un cult sul web. Morgan ospite a Live non è la d'Urso lancia un appello al suo ex amico: «Sei primo in classifica sono contento per te, è bello vederti felice, hai avuto quello che volevi no? Adesso dico questo: Se tu chiedi scusa a Sergio Endrigo io chiedo scusa a te e poi suoniamo ancora insieme»

Ultimo aggiornamento: 22:05

