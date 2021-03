Loredata Berté incanta l'Ariston. Solo per lei "pubblico in sala" e standing ovation. Fan increduli: «Com'è possibile?»

Loredata Berté incanta l'Ariston. Solo per lei "pubblico in sala" e standing ovation. La regina del rock italiano è stata la super ospite della prima serata del Festival di Sanremo. Loredana Berté ha stregato il pubblico con un medley delle sue canzoni più famose.

Sanremo 2021: Colapesce a letto subito dopo l'esibizione: «Grazie a tutti buonanotte»

APPROFONDIMENTI L'ISTANTANEA Sanremo 2021: Colapesce a letto subito dopo l'esibizione:... LA RIVELAZIONE Sanremo 2021, Matilda De Angelis recita «il bacio» di... LA TROVATA Sanremo 2021, Max Gazzè canta nei panni di Leonardo Da Vinci

La sua energia irresistibile strega i presenti in studio e i telespettatori a casa. Tanto che alla fine della performance scatta la standing ovation del pubblico. Ma c'è un trucco. Dal momento che per le regole anticovid, il pubblico non è presente in sala, gli autori omaggiano la rocker con il filmato di una standing ovation risalente al 94. Quando Loredana Bertè si esibì all'Ariston con Amici non ne ho.

Immediati i commenti dei fan: «Ma c'è il pubblico?». E ancora: «Meritata standing ovation». Ma c'è chi spiega: «Si tratta di un filmato d'epoca per omaggiarla, meritava tutto il pubblico in piedi». «Con il pubblico in sala - conclude un utente - sarebbe sceso giù l'Ariston».

© RIPRODUZIONE RISERVATA