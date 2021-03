I Maneskin dopo il trionfo a Sanremo: «Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni».

I Maneskin, dopo il trionfo a Sanremo 2021, hanno iniziato a twittare: «Dedichiamo questa vittoria a quel prof che ci diceva sempre di stare zitti e buoni. #Sanremo2021». Il brano vincitore, non a caso, si chiama Zitti e buoni. E ancora, fotona della band romana con scritto: «ABBIAMO FATTO LA RIVOLUZIONE #Sanremo2021». E siccome il Festival è finito che erano quasi le 3 di notte, la battuta: «A questo punto restare svegli, dai, che tra poco siamo a Domenica In. #Sanremo2021».

All'annuncio della vittoria, i ragazzi si abbracciano, piangono, scuotono la testa. Damiano sembra quello più sorpreso e continua a dire «Non è possibile, non è possibile». Victoria invece riesce solo a inanellare una parolaccia dietro l'altra e viene bonariamente schernita da Fiorello.

Il gruppo ha battuto in finale la coppia Francesca Michielin e Fedez, secondi con “Chiamami per nome”, e Ermal Meta, super favorito della vigilia, terzo con “Un milione di cose da dirti”. ll verdetto, in qualche modo storico perché premia un genere che ha frequentato poco l'Ariston.

Noi in piedi sul divano per i @thisismaneskin🔥🥇🔥

VI AMIAMO ❤️ #Sanremo2021 — X FACTOR (@XFactor_Italia) March 7, 2021

A Willie Peyote, con “Mai dire mai (La locura)” è andato il Premio della Critica Mia Martini - Sezione Campioni, attribuito dalla Sala Stampa. Colapesce Dimartino con “Musica leggerissima” hanno conquistato il premio Lucio Dalla, assegnato dalla Sala Stampa Radio-Tv-Web, secondo Ermal Meta, terza Annalisa. Madame ha vinto il premio “Miglior testo Sergio Bardotti” per il brano “Voce”, Meta il premio “Giancarlo Bigazzi per la miglior composizione musicale”. Si è chiusa così un'edizione difficile del Festival.

