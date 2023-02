Mengoni commosso sul palco, erano vere lacrime? A Storie Italiane la confessione: «Ha bloccato tutto per scendere»

Storie Italiane torna sull'esibizione di Marco Mengoni al Festival di Sanremo e sottolinea la commozione del cantante sul palco. Dopo aver cantato la sua canzone, infatti Marco, che per ora ha guadagnato un primo posto nella classifica provvisoria della kermesse musicale, è sembrato visibilmente commosso di fronte alla standing ovation del pubblico. Quando ha stretto i fiori donati da Amadeus i suoi occhi erano lucidi. Quelle lacrime erano vere? Se lo sono chiesto a Storie Italiane.

Un degli inviati della trasmissione di Eleonora Daniele ammette poi che Marco è un artista molto attento al parere di chi gli sta intorno, spiegando che subito dopo la sua esibizione ha chiesto dietro le quinte come fosse andato, preoccupandosi di aver avuto una buona performance. Mengoni è da sempre molto legato al suo pubblico e l'inviato conferma: «Ieri sera andando via ha chiesto alla manager di fermarsi un attimo, ha bloccato tutto per scendere verso le transenne e salutare i suoi fan».

L'ex vincitore di X Factor, ormai cantante di successo che ha collezionato diverse hit, ha scelto di mettersi in gioco nel corso del Festival e da subito è apparso tra i favoriti. Nella classifica provvisoria ha un primo posto, ma per tanti è il preferito e candidato a vincere il premio più ambito della canzone italiana.