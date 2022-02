Sanremo 2022, Maria Chiara Giannetta lunare con il look Armani Privé

Amadeus l'ha definita «l'attrice della porta accanto». E in effetti il sorriso e la simpatia di Maria Chiara Giannetta sono contagiosi a Sanremo 2022. Delle cinque co-conduttrici del Festival è la più giovane – non ha ancora 30 anni –, ma sul palco dell'Ariston sembra a proprio agio con il look firmato Armani Privé.

APPROFONDIMENTI IL FESTIVAL Vinicio Capossela, chi è il cantante che duetterà con... IL FESTIVAL Elena D'Amario, chi è la ballerina sul palco di Sanremo... IL FESTIVAL Chi è Mousse T, il produttore e deejay tedesco che...

L'attrice foggiana, nota per la serie Blanca, debutta all'Ariston con un abito nero in organza, lieve come un ventaglio, decorato con cristalli e paillettes per un effetto lunare da mille e una notte.

«Mi sento come un'invitata a un matrimonio reale – ha confessato stamattina in conferenza stampa –. Non appartengo a questo mondo, ma è un invito bellissimo». L'impressione invece è che Maria Chiara Giannetta sul palco ci sia nata.