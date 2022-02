Sanremo, Morgan attacca: «Ma chi è Blanco? È un Festival di...»

E' mancato ai Meme Creator e a tutti quelli che lo ricordano nell'esibizione (extra) artistica con Bugo di un paio di edizioni fa. Morgan però torna a far parlare dopo il giudizio terribile nei confronti del Festival di Sanremo e dei suoi vincitori. Intervenuto nella tv di Red Ronnie su YouTube, l'ex leader del Bluvertigo ha detto: «Ma chi è Blanco? E' del 2003, pensavo di presentare mia figlia il prossimo anno che è del 2021». Poi ascolta il pezzo vincitore di Sanremo: «Ma cos'è? No... cos'è? E' un po' nevrotica la situazione. Alla gente piace? Fatene incetta di queste caricature... a me fan ridere, son convinti! Mahmood va i versi»

La Rappresentante di Lista a Eurovision?

Morgan poi attacca, con qualche inciso del tipo "ma io scherzo, sono ironico", tutta la manifestazione che si è da poco conclusa e ha segnato record storici in tv: «E' un Festival di... La satira si può fare sui politici e non su Amadeus?»