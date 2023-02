Mr. Rain, perché nell'esibizione finale non c'era il coro dei bambini?

Sanremo fa i conti con il caso Mr. Rain. L’artista, solitamente, si esibisce sul palco dell’Ariston con 7 bambini e proprio loro sono il centro della questione. Mr. Rain è nella top 5 e ha dovuto rinunciare al suo coro speciale. Il cantante si è esibito da solo: per legge i minori non possono apparire in tv dopo la mezzanotte.



Cosa è successo

E così Mr. Rain ha cantato Supereroi, il suo brano, senza i bambini. La Rai ha provato a lavorare per risolvere il problema, o quanto meno aggirarlo. La deroga per superare l’ostacolonon è arrivata. In precedenza Amadeusaveva detto: «Ne stiamo parlando, lui, però, non può essere penalizzato. Troveremo il modo di fargli fare un’esibizione esattamente nel modo in cui l’ha fatta nelle altre sere, ovvero con tutti i bambini».



La legge

