Sanremo 2021, Naomi Campbell non sarà al Festival: colpa del... covid

Naomi Campbell non sarà al festival di Sanremo. La 'Venere nera' avrebbe dovuto co-condurre la serata di apertura di martedì 2 marzo. Lo annuncia il direttore artistico Amadeus, spiegando che il forfait è legato alle «nuove restrizioni Usa» anti pandemia.

«A causa delle nuove restrizioni Usa, che impongono la quarantena a chi arriva dai paesi Schengen e a cittadini non americani, la signora Campbell - spiega Amadeus - non potrà essere presente alla prima serata del Festival di Sanremo. Sono state percorse molte ipotesi, ma nessuna ha reso possibile il rientro negli Stati Uniti in tempo per le attività programmate da Naomi. La co-conduttrice della prima serata sarà dunque l'attrice Matilda De Angelis, la cui presenza avevo già annunciato con grande piacere».

