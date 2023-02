Sanremo 2023, pagelle look seconda serata: Gianni Morandi e Amadeus in pendant con il papillon di paillettes (8), attesa per Paola e Chiara (in Dolce&Gabbana)

Sanremo 2023, seconda serata: l'esordio ci ha dato soddisfazione con i look (e relativi messaggi) di Chiara Ferragni. Questa sera sul palco dell'Ariston salirà Francesca Fagnani, autrice e conduttrice di Belve. Sorvegliate speciali, insieme a lei, Levante (firmata Marco De Vincenzo per Etro) e Paola e Chiara (in Dolce&Gabbana): riproporranno il look da gemelline del Green Carpet?

I Modà: 6

Con quei gilet a losanghe un po' troppo bandoleri stanchi. Il nostro voto ne risente

Will: 7

Sembra Sangiovanni anche nel look: total white un po' troppo anni 2019 ma il completo dal taglio dritto gli sta bene, lui è giovane e noi lo perdoniamo.

Gianni Morandi: 8

Gianni abbandona il look in velluto tipo tappezzeria della prima serata per uno smoking con profilo di paillettes (in pendant con quello del compare Ama), ed è subito meno 10 anni. Poi si presenta con la scopa ed è subito + 10 punti.

Amadeus in paillettes: 7

Niente di nuovo sotto il sole (tranne che d'ora in poi smetteremo di dargli un voto, volendogli bene lo stesso).

Sapore revival

La seconda serata del 73esimo Festival avrà un inedito sapore revival: tornano sul palco Articolo 31, Giorgia, Paola e Chiara proprio come fossero gli anni Novanta (tranne per lo share, il più alto dal 1995 per la prima ndr). E chissà se anche i look ci parleranno di quegli anni, slip dress e pantaloni cargo a gogo?