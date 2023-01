Capri esulta per la presenza di Peppino a Sanremo

Capri esulta dopo l'annuncio di Amadeus sulla presenza di Peppino di Capri al Festival di Sanremo 2023. Sarà il super ospite della serata di giovedì 9 febbraio. La notizia è stata data dal presentatore del Festival, nel corso del Tg 1 delle 13.30 e successivamente anche in collegamento con la puntata odierna di Domenica In, condotta da Mara Venier. Peppino di Capri farà parte del gruppo di grandi artisti che Amadeus ha invitato al Festival di quest’anno in qualità di ospiti per celebrare le carriere dei cantanti che hanno fatto grande la Canzone Italiana nel mondo.

L’annuncio di Amadeus ha scatenato sull’isola l’entusiasmo di amici e fans di Peppino di Capri che da anni aspettavano di rivedere sul magico palco di Sanremo il cantante autore di tanti successi che hanno fatto sognare intere generazioni di italiani tra lui “Luna caprese” che ha reso più famosa Capri nel mondo, e poi “Malatia” e “Champagne”.