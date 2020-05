Rita Pavone da Caterina Balivo: «Ho cantato dopo la lite tra Bugo e Morgan, mi veniva da ridere»

Alle 14 tutti su ⁦⁦@RaiUno⁩ per una nuova puntata di ⁦@vienidameRai⁩ e festeggeremo l’onomastico dell’immensa ⁦@Rita_Pavone_⁩ ✨ 🎶 Seguiteci e commentate in diretta con #vienidame 😘 pic.twitter.com/mYnYAj6s1I — Caterina Balivo (@caterinabalivo) May 22, 2020

Ultimo aggiornamento: 18:22

. La cantante rompe il silenzio sul famoso scontro che ha contraddistinto l'ultima edizione delquella a cui anche lei ha partecipato a sorpresa. Ospite di, l'artista ha ripercorso le tappe della sua carriera e parlato anche della sua vita privata. La conduttrice non poteva lasciarsi sfuggire qualche retroscena sullo show di febbraio, ultimo argomento leggero prima che la pandemia sconvolgesse l'Italia e il mondo.Nessuno, inoltre, si sarebbe mai aspettato cheaccettasse di entrare in gara, ma nell'artista c'era il desiderio di mettersi in gioco e di divertirsi. «Voglio vedere il futuro. A Sanremo mi sono ritrovata in gara con ragazzi giovanissimi, ho avuto l’opportunità di cantare un pezzo che ritengo favoloso». Il caso ha voluto che l'ultima sera si esibisse proprio dopo: «Se ne sono andati e quando io sono entrata, le prime parole sono state ‘Niente, qui non succede proprio niente…’ Mi veniva da ridere. È stato ridicolo. Morgan che ripeteva “cosa è successo”? Cosa deve succedere? Lo hai fatto arrabbiare e se n’è andato».Dietro le quinte sono stati momenti davvero concitati, ma era chiaro a tutti che i due avessero maturato delle tensioni.che sul piccolo schermo fu il piccoloha poi parlato del matrimonio conI due si sposarono in segreto nel 1968 perché all'epoca fecero scandalo per la differenza d’età e perché lui era già sposato e aveva un figlio. «È stato un matrimonio meraviglioso, per me è stato importantissimo quel matrimonio da credente. Scandalo? Era un momento diverso. Nessuno mi voleva vedere sposata. Abbiamo deciso di sposarci dopo che si era separato. Mio papà ha lottato fino alla fine, si è reso conto che noi avevamo fatto la scelta giusta dopo moltissimi anni».Infine sul periodo che stiamo vivendo: «Ho trascorso la quarantena in. Non potevo uscire. Qui non potevano uscire, neanche per fare la spesa, tutti quelli che avevano superato i 65 anni, quindi me compresa».