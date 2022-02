Sanremo 2022, Roberto Saviano giovedi al festival a 30 anni strage di Capaci

Roberto Saviano giovedi a Sanremo a 30 anni strage di Capaci. Il festival inizia oggi. «Sono emozionata, spaventata e felice: spero di far bene quello che devo fare...», dice Ornella Muti, ospite d'onore nella prima serata, prendendo la parola alla conferenza stampa dal Casinò di Sanremo, al fianco del conduttore Amadeus.

APPROFONDIMENTI FESTIVAL Scaletta prima serata Sanremo 2022: la lista dei cantanti e gli... IL FESTIVAL Sanremo 2022, Amadeus getta la maschera: «Il fesival riparte... WEB TV Il Mattino da Sanremo: Vacalebre nella terra dei cachi

Quest'anno la gara canora verrà reso interamente accessibile ai disabili sensoriali, grazie all'impegno di Rai Pubblica Utilità. Tutte e cinque le serate in onda su Rai1 verranno sottotitolate in diretta dallo studio sottotitoli di Saxa Rubra - con sottotitoli alla pagina 777 di Televideo - e audio descritte dagli studi del Salario - con audiodescrizione disponibile sul canale audio dedicato. Sottotitoli e audiodescrizione consentiranno di includere pienamente nell'ascolto e nella visione anche l'utenza sorda e cieca. L'audiodescrizione delle 5 serate sarà presente su RaiPlay anche in streaming e sul contenuto on demand nei giorni successivi. Anche i sottotitoli saranno fruibili on demand su RaiPlay, per ciascuna serata a partire dal giorno successivo.