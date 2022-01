Sabrina Ferilli, chi è la conduttrice della serata finale di Sanremo 2022

Sabrina Ferilli sarà la conduttrice della serata finale di Sanremo 2022. Per lei sarà la terza volta sul palco dell'Ariston: la sua prima volta nel 1996 come "valletta" di Pippo Baudo (all'epoca non c'erano le co-conduttrici) insieme a Valeria Mazza e a vincere quell'edizione fu il brano "Vorrei incontrarti tra cent’anni" di Ron e Tosca). Successivamente è stata ospite speciale nell’edizione 2002 sempre condotta da Baudo.L'attrice è stata scelta come una delle cinque donne che si alterneranno al fianco di Amadeus nel corso 72esima edizione del Festival di Sanremo e arriverà nella serata finale.

APPROFONDIMENTI SANREMO Sanremo, Amadeus: «Sarà un'emozione rivedere... INTERVISTA Sanremo 2022, Rkomi fa l'outsider: «Io il più... NEW YORK I Maneskin conquistano anche il Saturday Night Live: la versione di...



Classe 1964 nel corso della sua carriera si è divisa tra cinema, teatro e televisione e ha ottenuto diversi riconoscimenti, tra cui sei Nastri d'argento, un Globo d'oro, sei Ciak d'oro e quattro candidature al David di Donatello. Nel 2013 è stata una degli interpreti principali del film La grande bellezza di Paolo Sorrentino, vincitore del Premio Oscar al miglior film in lingua straniera.



Per quanto riguarda la vita privata Sabrina Ferilli è stata sposata due volte: la prima con l'avvocato Andrea Perone, naufragato per un tradimento di lui. La seconda volta, nel 2011, con l'attuale marito Flavio Cattaneo. I due si sono conosciuti sul set della fiction di successo “Dalia”.





Tifosissima della Roma il 24 giugno 2001, per festeggiare lo scudetto vinto dai giallorosso ha eseguito un iconico spogliarello al Circo Massimo davanti a centinaia di migliaia di tifosi. Tra le sue amicizie vip non si può non menzionare Maria De Filippi che l'ha voluta in due dei suoi programmi cult: Amici e Tu sì que vales.