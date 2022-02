Sabrina Ferilli a Sanremo 2022, l'abbraccio con il figlio di Amadeus: l'invidia dei fan: «Vorrei essere lui»

Spazio all'ironia con Sabrina Ferilli sul palco di Sanremo 2022. Lo show della co-conduttrice ha coinvolto anche il figlio di Amadeus che, come dichiarato in conferenza, ha suggerito al padre di sceglierla per il Festival. «Vieni qui, non ci lasceremo più» dice Ferilli mentre si avvicina al figlio di Amadeus e lo abbraccia. Su Twitter impazzano i commenti: «Il figlio di Amdeus vive il sogno»,e ancora: «Vorrei essere il figlio di Amadeus».

APPROFONDIMENTI L'AFFONDO Dargen D'Amico attacca il governo Draghi: «Si dimentica... IL FESTIVAL Loredana Berté, lettera d'amore ad Achille Lauro:... IL FESTIVAL FantaSanremo, anche Massimo Ranieri ci casca: «Papalina! Me... IL FESTIVAL Sanremo 2022, Mahmood e Blanco presi d'assalto dai fan in...

Invidia per il piccolo Josè fra le braccia della Ferilli, un momento che in molti desiderano. «Io sono qui per te, bello mio» commenta la Ferilli, scatenando gli applausi e le risate del pubblico. E, infine, chiede a Mara Venier, seduta in prima fila, di scattare un selfie a lei e Josè.