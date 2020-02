Tattoo Sanremo2020 : chi ce l'ha e chi non ce l'ha: disegni e messaggi di tutti i cantanti del Festival

LEGGI ANCHE

Festival di Sanremo 2020 quarta Serata: la scaletta, l'ordine dei cantanti in gara, le vallette gli ospiti​

. Sulle mani, tribali, ben in evidenza o super nascosti, sul palco dell'Ariston è il Festival dei tatuaggi. Dei ventiquattro Big in gara ala metà di loro ha almeno un tatuaggio e ci sono degli insospettabili che hanno stupito anche noi.sono i più "sfacciati", mostrano i propri tatuaggi e ne fanno un vanto. Di certo non hanno fatto nulla per nasconderli sul palco del, anche perchè, come nel caso di Lauro è praticamente impossibile.Un esempio?: Il rapper non ha nemmeno un tatuaggio e ne va fiero. Sulla sua pagina Instagram qualche anno fa pubblicò una foto con una didascalia molto provocatoria: «Dove sono i tuoi tatuaggi finto rapper?». Oppureperchè la sua compagna fa la tatuatrice.Totalmente agli antipodi: Il rapper che sta facendo impazzire Sanremo con le sue incredibili performance è completamente ricoperto da tatuaggi, anche sul viso.Sulla guancia destra c'è la scritta "Pour l'Amour", "Per l'amore", il titolo del quinto disco, definito da lui stesso un riferimento alla passione che prova verso il suo lavoro. e poco sotto l'occhio ha inoltre anche un cuoricino. Sulla guancia sinistra ha invece tatuata la parola "Scusa", anche se non ha mai rivelato il significato di questo tattoo. Nella sua bio Achille Lauro ha detto che prima di fare il cantante sognava di essere un tatuatore., o almeno non li hai mai mostrati - dichiarati sono: Bugo, Diodato, Paolo Jannacci, iPinguini Tattici Nucleari (qui forse abbiamo qualche riserva), Raphael Gualazzi, Michele Zarrillo; Riki; Rita Pavone e Tosca.Altro insospettabileDurante la finale di X Factor aveva mostrato un enorme tatuaggio sul fianco che rappresentava Maradona. Tifosissimo del Napoli ha poi svelato che era stata solo una scommessa e che non ha tatuaggi. In una recente intervista aveva detto: «Maradona è un idolo. Ma non mi voglio tatuare, è il mio modo di fare il ribelle. Questo, finto, è una presa in giro, che se poi mi faccio il tatuaggio mi chiamano rapper».Adora i tatuaggi, celebre è quello a macchia di leopardo che le copre la spalla e quasi interamente le natiche. L'ultimo nato è una scritta "Vieni via con me" con tanto di puntini sospensivi accanto all'acchiappasogni che ha intorno alla caviglia.Junior Callie si fa tatuare solo dal fratello Daniele. Il cantante con la maschera ha mostrato il suo volto durante il festival di Sanremo 2020, prima era riconoscibile sono grazie ad un emorme tatuaggio di un castello sulla mano. Un castello dark per la precisione che come ha detto anche in uno dei suoi testi che vedo la sua mente come un “castello” tutto da esplorare.Si fa tatuare solo dal fratello Daniele. ha alcuni tatuaggi, tra questi il più famoso è quello sulla spalla sinistra di una spirale.fatta in africa con la sua migliore amika carlotta (l'hanno Tanti , tantissi e quasi ovunque . Al giorno d’oggi tantissime persone si tatuano senza problemi però, per me, un fondo di pregiudizio – soprattutto in Italia – esisterà sempre. Ecco perché mi sono fatto tatuare sul braccio un dente del giudizio preceduto dal prefisso “Pre”! (ride)Il primo tatuaggio quando è arrivato?Diciamo il secondo… che è meglio! (ride) Il primo fu una semplice lettera ispirata al nome di una mia ex: lasciamo perdere, dai. Il secondo, invece, fu già più azzeccato. Un teschio messicano con sopra la scritta “Brother” e a fianco due ancore dedicate a mamma e papà. Si tratta del tattoo che porto da anni al centro del mio petto. L'altro giorno me ne sono fatto uno anche sulla destra (me lo mostra orgoglioso. NDR) ma sì, quello sulla sinistra ha fatto parlare molto la Rete. L’ho anche detto in qualche mia rima questa cosa, che vedo la mia mente come un “castello” tutto da esplorare.Elodie ha tre tatuggi: Una croce he rappresenta un momento di ripartenza, un cuoricino con il bordo rosso e il terzo super segreto che non ha mai voluto rivelare.A diciotto anni esatti il primo tatuaggio: ‘S.R.V.’ tre lettere tra la pancia e il fianco in onore di Stevie Ray Vaughan. tanti tatissimi tatuaggi su tutto il corpo, dal petto alle gambe si può scorgere l’ombra di Don Chisciotte, il ritratto di Brigitte Bardot. E se vi chiedere cosa significhi quel 22 maggio 2007 tatuato sul petto, è la data del primo contratto discografico.Il suo primo tatuaggio Giordana Angi lo ha fatto quando ancora era minorenne, ma con il permesso della mamma si tatà una chiave di violino dietro il collo, un attestato d’amore nei confronti della musica. Poi, tanti fiori, scritte e simboli come quello della pace sulla mano. Ma Giordana non ha intenzione di fermarsi: «vorrei completare il mio braccio destro aggiungendoci delle frasi molto particolari che cadano come acqua piovana».Diversi tatuaggi sulle braccia per il vincitore di Amici 18, tra cui lo spartito di “O Sole Mio” dedicato alla nonna ed Euterpe, musa della musica.Tra i suoi tatuaggi il più famoso è quello sulla spalla sinistra a forma di spirale fatto in africa con la sua migliore amica Carlotta.Francesco Sarcina, frontman de Le Vibrazioni, nel corso della lunga carriera ha ricoperto il corpo di tatuaggi tra cui uno di coppia realizzato con la ex moglieattualmente concorrente nella casa del2020. La coppia si è fatta tatuare sulla pelle un cuore. Il cantante ce l'ha sul braccio, l'influencer sul décolleté.Il primo tatuaggio Levante lo ha fatto a 25 anni, perché mi piace fare le cose per tempo. Di tutti i suoi tattoo quello con la scritta “Abbi cura di te” è uno dei più visibili e fotografati dalla cantante e non è un caso: “Abbi cura di te” è il titolo del suo secondo disco.A differenza di Bugo, Morgan ha diversi tatuaggi. Quello dal significato più profondo è doloroso è dedicato al padre. Dopo il suo suicidio si tatuò il punto interrogativo sul braccio.Masini ha una grande tatuaggio sull’avambraccio destro con il nome Anna e accanto due ali in ricordo della madre morta quando aveva 18 anni...A chiudere questa carrellata dedicata ai tatuaggi dei cantanti delil re del rockCapelli lunghi, pizzetto, pantaloni di pelle e tatuaggi su tutto il corpo. Lo stile di Piero Pelù è inconfondibile. Il primo tatuaggio Pelù lo fece nel 1988, un teschio con le ali, simbolo dei motociclisti, poi c’è un grande tatuaggio che gli ricopre le spalle ed è il simbolo di una tribù degli indiani d’America, i Mohave. Tra gli altri, poi, spicca il nome di Santa Sarah che è impresso sugli entrambi in onore della protettrice di tutti i nomadi.