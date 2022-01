Sanremo 2022, Iva Zanicchi: «Io come la Ferilli: se vinco il festival mi spoglio a Domenica In»

Sanremo 2022, Iva Zanicchi a Storie Italiane: «Se vinco faccio come la Ferilli, mi spoglio a Domenica In». Dopo 13 anni dalla sua ultima volta l'82enne aquila di Ligonchio, è pronta a salire sul palco dell'Ariston più agguerrita che mai e in risposta a una domanda del direttore di Leggo, Davide Desario, lancia una divertente provocazione.

I protagonisti del Festival di Sanremo 2022 che partirà martedì 1 febbraio travolgono il palinsesto Rai, e i talk e programmi del mattino e del pomeriggio fanno incetta di ascolti. Questa mattina ospite di Storie Italiane, il programma di Eleonora Daniele, in collegamento è arrivata Iva Zanicchi, che nei giorni scorsi aveva confessato che avrebbe voluto indossare durante il Festival la minigonna, cosa che la figlia le avrebbe proibito di fare.

Dallo studio arriva la "provocazione" di Davide Desario, il direttore di Leggo: «Facciamo così: se per caso Iva Zanicchi vince il Festival di Sanremo e quindi andrà a rappresentare l’Italia all'Eurovision a quel punto la mettiamo la minigonna?».

La Zanicchi non solo si è divertita a rispondere, ma ha rilanciato: «Di più, se io vinco, faccio come la Ferilli quando ha vinto la Roma. Se vinco Sanremo, il giorno dopo a Domenica In io mi presento in costume da bagno e ti faccio vedere che gambette che ho». «Chiamiamo Mara, vi prego!» conclude divertita Eleonora Daniele che ha pubblicato il video sul suo profilo Instagram.