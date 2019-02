Sanremo 2019, Baglioni: «Non sarà un Festival politico». Cocciante ospite della seconda serata

Attesa per i conduttori. Virginia Raffaele alla sua prima volta è emozionatissima:

Spero di essere all'altezza, l'anno scorso ho fatto 10 minuti quest'anno 25 ore. Per me è un regalo. Imitazioni? Non metterò nessuna maschera, quest'anno Claudio ha voluto proprio me

.

Claudio Bisio:

«Prometto di essere me stesso. La mia storia la conoscete, ho recitato testi di Pennac, De André, Michele Serra. Se mi avete chiamato è per essere me stesso, con garbo. La mia ultima esperienza in tv, il Saturday Night live, era fatta con il linguaggio degli stand up comedians, anche di turpiloquio, che qui ovviamente non ci può essere»

L'idea di duettare sui brani del suo repertorio «è nata dalla richiesta degli ospiti, ma è già stata realizzata l'anno scorso, dunque non la ripeteremo», spiega Claudio Baglioni in conferenza stampa a Sanremo. Quest'anno «duetterò con gli ospiti sulle loro canzoni o canteremo brani di un repertorio terzo». Inoltre quest'anno «apriremo tre serate con mie canzoni - aggiunge - accarezzando il concetto di kolossal, di teatro totale sul palco dell'Ariston, un pò come è accaduto nei miei concerti: avremo coreografie mutuate dallo show, firmate da Giuliano Peparini, e parte della squadra di ballerini che mi ha seguito nel tour».

GLI OSPITI La prima serata si aprirà con Andrea Bocelli. L'ultima volta fu nel 1994 quando entusiasmò tutti con un'esibizione al pianoforte de «Il mare calmo della sera», che gli valse il primo posto tra le Nuove Proposte. Sempre al fianco della sua storica casa musicale Sugar, Bocelli ritorna a Sanremo con 90 milioni di copie vendute in tutto il mondo, una stella sulla Walk of Fame, e innumerevoli primati in tutto il mondo.

Sanremo 2019 centra già il record della raccolta pubblicitaria, che «viaggia tra i 28 e i 29 milioni, almeno 3 di più dello scorso anno». Ad anticiparlo è la direttrice di Rai1, Teresa De Santis. Parallelamente, «c'è stato un lavoro molto forte di contrazione dei costi. Molti artisti, anche grandi, sono venuti a titolo nominale, a meno dei rimborsi spese», sottolinea ancora. Uno sforzo «in linea con il momento del Paese: è una forma di rispetto degli artisti nel rapportarsi con il resto di un paese che qualche volta soffre e arranca».

Il consuntivo si traccia alla fine, «nella media del festival storicamente alla fine si recuperano tra 800 mila euro e 1 milione. Dipende da alcune voci che oscillano, da possibili spese in più: Cocciante è una di queste, del resto non potevamo dire di no a Cocciante ospite, sarebbe stata un'immane sciocchezza», spiega ancora de Santis. «La credibilità di Baglioni, la sua capacità artistica di attrarre attenzione è stata straordinaria, tale da assicurare un grandissimo beneficio economico».

