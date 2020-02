Sanremo 2020, Amadeus apre vestito da Maria De Filippi. Poi Fiorello rivela: «Ci hanno chiesto di fare il Sanremo bis». Amadeus e Fiorello hanno aperto l'ultima puntata del Festival 2020 con uno dei loro irresistibili siparietti.

Sanremo 2020, Achille Lauro l'indizio sull'outfit prima dell'esibizione: «Questa notte morirò per il mio popolo...»



Ultimo aggiornamento: 23:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Amadeus, come promesso, è entrato in versione Maria De Filippi per onorare gli ascolti record anche della quarta puntata. Poi Fiorello rivela: «». Risate in studio, ma l'Amadeus 2 è già nell'aria.