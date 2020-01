Sanremo 2020, Sabrina Salerno difende Amadeus: le donne pd contro Junior Cally

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e a tenere banco, anche stavolta, la questione sessismo. E questa volta le accuse non riguardano solo il conduttore-direttore artistico Amadeus., infatti, finisce nel mirino delle donne del Pd. Un gruppo di esponenti democrat ha condiviso l'appello contro la partecipazione del rapper a Sanremo firmato da Laura Moschini, ricercatrice e cofondatrice dell'Osservatorio di genere dell'università Roma Tre che ha inviato una segnalazione alla commissione di Vigilanza Rai sottolineando come il trapper mascherato, in gara a Sanremo con «No grazie» (in cui critica il populismo e se la prende in maniera esplicita anche con Matteo Salvini e Matteo Renzi), abbia in passato firmato brani con versi sessisti, sboccati e violenti.«Considero vergognoso», spiega la Moschini, «che partecipi a Sanremo Junior Cally, un rapper per ragazzini/e che ha nel suo repertorio canzoni contenenti frasi come queste: Lei si chiama Gioia, beve poi ingoia. Balla mezza nuda, dopo te la da. Si chiama Gioia, perché fa la tr*ia, sì, per la gioia di mamma e papà». Difficile andare avanti, tra versi che promettono sesso bollente per Giusy Ferreri, l'influencer Greta Menchi ed Elisabetta Canalis». L'appello è stato condiviso e rilanciato da un gruppo di esponenti del Pd: «Come donne del Pd condividiamo totalmente questo giudizio e l'appello che giriamo al Presidente della Rai, all'Ad Salini, alla Commissione Parità Rai al Parlamento e alle autorità preposte».Intanto, dopo che anche Claudia Gerini e Ambra Angiolini hanno polemizzato con Ama, proponendo i boicottare la kermesse, per le parole su(la modella, fidanzata di Valentino Rossi, invitata «per la bellezza, ma soprattutto per la capacità di stare accanto a un grande uomo, stando un passo indietro»), scende in campo, che sarà al fianco del presentatore in una serata del Festival al via il 4 febbraio. «Le parole di Amadeus sono state fraintese. Lo ritengo una persona gentile e rispettosa nei confronti di tutti. Non ho ancora avuto modo di conoscere tutte le donne di questo Festival, ma sono convinta che il direttore artistico abbia scelto, per calcare un palcoscenico così prestigioso, donne con percorsi diversi così da comporre un gruppo eterogeneo». ha detto Sabrinona.Intanto, che ieri ha compiuto 80 anni, si dice dispiaciuta per non essere stata invitata all'Ariston: «Il mio ultimo Festival di Sanremo è stato molto triste perché sono successe delle cose molto spiacevoli con Roberto Benigni e ne ho sofferto molto. Però l'ho perdonato perché la satira si sa com'è e poi lui ha avuto la carineria di chiamarmi e soprattutto chiedere perdono alla mia famiglia e io l'ho apprezzato moltissimo». Nel 2009, quando era in gara con «Ti voglio senza amore», la sua esibizione fu preceduta da un intervento del comico che fece ampia satira sul testo della canzone. Una comicità che, secondo Iva, influenzò la giuria popolare per la sua eliminazione.Salmo, infine, annuncia la decisione, già adombrata da Amadeus, di rifiutare l'invito da ospite. Probabilmente sulla decisione dell'artista può aver pesato anche la preoccupazione di una certa distanza tra la sua fanbase e il Festival, Come lui stesso ha raccontato in una storia di Instagram parlando di disagio: «Voglio ringraziare Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio. Tra i due santi, Sanremo e San Siro, scelgo San Siro, quindi se volete venire a sentirmi nel posto giusto, con la gente giusta, venite il 14 giugno a San Siro».