Sanremo 2020, la classifica social: Achille Lauro, Dua Lipa e Georgina trionfano

Lo strepitoso successo dell'edizione 2020 di Sanremo, con Amadeus osannato per la sua conduzione del Festival: ascolti record in televisione, con share mai visti prima. Ma il successo si allarga anche ai social: numeri record di interazioni e contenuti. Prima Comunicazione On Line ha pubblicato alcune tabelle che evidenziano dati e flussi social da record.

Le classifiche, realizzate da Sensemakers, analizzano i trend social. Tre le classifiche realizzate. La prima riguarda i Cantanti Big in gara, per interazioni sui contenuti pubblicati dagli account ufficiali. Achille Lauro batte tutti, complici i suoi look imprevedibili.

La seconda i Top Post contenenti l’hashtag #Sanremo o #Sanremo2020 dagli account ufficiali dei cantanti Big, presentatori, ospiti e nuove proposte. Dua Lipa in vetta, supera Georgina e la bionda Diletta Leotta.

La terza presentatori, ospiti, giovani e cantanti non in gara a Sanremo 2020 per interazioni sui contenuti pubblicati nel periodo di riferimento dagli account ufficiali. In questa graduatoria fa man bassa Lady CR7, seguita da Elettra Lamborghini.

Ultimo aggiornamento: 20:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA