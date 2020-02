Sanremo 2020, Elettra Lamborghini twerka sul palco ma delude i fan. «Ti sei scordata di portare la voce». La cantante 25enne, tra le più attese in gara all'Ariston, non avrebbe soddisfatto in pieno i suoi sostenitori. Su Twitter fioccano commenti.

«Elettra s'è scordata di portare la voce...», scrivono. E ancora: «Troppo rigida, impaurita». Sputa anche qualche hater: «Ha cantanto malissimo». Ma ci sono anche i suoi fedeli fan a sostenerla: «Non rompete, è stata bravissima». E concludono: «È simpaticissima».

Ultimo aggiornamento: 22:33

